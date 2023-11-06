Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tez köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetiminde 03 HE 782 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü H.K., ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR