Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ö.M, (37) idaresindeki 03 ADB 695 plakalı motosiklet, TOKİ Çiftlik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki F.M, (34) İ.C.M, (3) ile D.M. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam