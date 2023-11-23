Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızılcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LA 821 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan motosiklet sürüklenerek, yola devrildi. Kazada sürücü ve E.Ç. yaralanarak çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR