Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen minibüste 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.P., yönetimindeki 34 BMV 879 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada M.K., S.S., D.Ö., S.T., M.K., M.F. ve R.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.ş Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR