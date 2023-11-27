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Afyonkarahisar'da minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.