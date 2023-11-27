Afyonkarahisar'da minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı
Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
N.P. (42) idaresindeki 34 BMV 879 plakalı minibüs, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşam