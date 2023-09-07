Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil şarampole devrilirken, ikinci kazada otomobil motosiklete çarptı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Y.G. (19) idaresindeki 34 YL 3080 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ç, (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
İhsaniye'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı 03 VR 111 plakalı otomobil, Akören beldesinde S.Ş, (57) idaresindeki 41 VE 665 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.