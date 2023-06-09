Afyonkarahisar'da Marifetli Hanımlar Pazarı açıldı, 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali başlıyor

Afyonkarahisar'da belediyenin destekleriyle "Marifetli Hanımlar Pazarı" beşinci kez açıldı. Kentteki kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı. Ayrıca, Afyonkarahisar'da 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali yarın başlıyor. Belediye ile Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak. Farklı etkinliklerin yapılacağı festival, 11 Haziran'da sona erecek.