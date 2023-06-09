Afyonkarahisar'da Marifetli Hanımlar Pazarı açıldı, 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali başlıyor
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Afyonkarahisar'da belediyenin destekleriyle "Marifetli Hanımlar Pazarı" beşinci kez açıldı. Kentteki kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı. Ayrıca, Afyonkarahisar'da 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali yarın başlıyor. Belediye ile Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak. Farklı etkinliklerin yapılacağı festival, 11 Haziran'da sona erecek.
Afyonkarahisar'da belediyenin destekleriyle "Marifetli Hanımlar Pazarı" beşinci kez açıldı.
Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, kentteki kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, pazarın açılışında, üreten kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da pazartesiye kadar açık kalacak pazara herkesi beklediklerini ifade etti.
3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali
Afyonkarahisar'da 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali yarın başlıyor.
Belediye ile Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.
Farklı etkinliklerin yapılacağı festival, 11 Haziran'da sona erecek.