Afyonkarahisar'da Leylekler 15 Yıldır Aynı Elektrik Direğine Yuva Yapıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyor. Oda köyüne gelen leylekler, yılın belirli dönemlerinde burada konaklıyor. Köy halkı leyleklerin zarar görmemesi için yuva yaptıkları elektrik direğinin 20 metre ilerisine ağaçtan yeni bir direk daha dikti ancak leyleklerden ikisi, bu yıl da aynı elektrik direğine yuva yaptı. Köy sakinlerinden İrfan Çetinkaya, gazetecilere, 15 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapan leylekleri korumaya çalıştıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Rahmi Uğur ise leyleklerin köyün neşesi olduğunu kaydetti.