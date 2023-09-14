Afyonkarahisar'da Kereste Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, kereste yüklü bir tır şarampole devrildi. Kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.