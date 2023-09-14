Afyonkarahisar'da Kereste Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, kereste yüklü bir tır şarampole devrildi. Kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
H.K. (54) idaresindeki 32 ACL 069 plakalı tır, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Osmanköyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından tırın altından çıkarılan H.K'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam