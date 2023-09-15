Afyonkarahisar'da Kereste Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, kereste yüklü tır şarampole devrildi ve şoför hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.