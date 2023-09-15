Afyonkarahisar'da Kereste Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, kereste yüklü tır şarampole devrildi ve şoför hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, şoför H.K. (54) hayatını kaybetti.
İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada Kütahya'dan Afyonkarahisar'a kereste taşıyan H.K. idaresindeki 32 ACL 069 plakalı tır, şarampole devrildi. Tırın altında kalan şoför H.K. hayatını kaybetti. Kaza yerine Afyonkarahisar'dan ve Kütahya'dan sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkarılan H.K.'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam