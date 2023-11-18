Afyonkarahisar'da Kaza Görüntüleri Kural İhlallerini Gözler Önüne Serdi

Afyonkarahisar'da yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan kazalar, kural ihlalleri ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen tehlikeleri gözler önüne serdi. Kazalarda yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da 2022 ile 2023 yılının ilk 9 ayında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüleri kural ihlali ile birlikte bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde güvenlik kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde meydana gelen kazaların birçoğu kırmızı ışık ve kontrolsüz şerit değişimi ile birlikte hatalı sollama gibi kural ihlallerinde kaynaklandığı göründü. Kazalarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, aynı zamanda büyük çapta maddi hasarlarında oluştuğu kaydedildi. Kazalara büyük çoğunluğu otomobil ve minibüs gibi araçların karıştığı gözlendi. Motosiklet ve tırlarında karıştığı kazalarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü "Trafik Kuralları Hayat Kurtarır" uyarısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR