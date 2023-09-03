Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.