Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi ekipleri 100 araç ve 109 personelle kar temizleme çalışmalarına başlarken, ulaşıma kapalı köy yolu olmadığı bildirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karla mücadelenin dün geceden bu yanan sürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kış etkisini gösterdi, şehrimiz hafta sonu ile birlikte yeni haftaya kar yağışı ile başladı. İl Özel İdaremiz karla mücadeleye 100 araç ve 109 personelden oluşan karla mücadele ekibi sahaya indi. Ekiplerimiz, yağışın etkilerini en aza indirmek, araç ve yaya trafiğini kolay hale getirmek için; il merkezimiz, 17 İlçe ve 421 köyde, 24 saat görev başında. Fedakarca çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." - AFYONKARAHİSAR