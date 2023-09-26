Afyonkarahisar'da kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet, kamyona arkadan çarptı ve 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın olduğu yerde inceleme başlatıldı.