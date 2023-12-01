Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 BP 663 plakalı otomobil sürücüsü İ.S., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil M.S., idaresindeki 03 NF 664 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilde de yolcu olarak bulunan A.K. ve F.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR