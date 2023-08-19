Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar ve Çay devlet hastanelerine kaldırıldı.