Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gör, R.Ç., idaresindeki 03 UY 527 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönerek duran kamyonet sürücüsü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR