Afyonkarahisar'da kamyon ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile tır çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Kadınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.G., yönetimindeki 20 AIR 027 plakalı kamyon, karşı istikametten gelen M.K., kontrolündeki 07 DMH 82 plakalı çekici ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü V.G.,ve yanında yolcu olarak bulunan M.O., D.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR