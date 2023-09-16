Afyonkarahisar'da İlaç Firmasına Ait Helikopter Otelin Bahçesine Düştü

Afyonkarahisar'da bir ilaç firmasına ait 2 kişilik helikopter, iniş sırasında 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çitlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da bir ilaç firmasına ait 2 kişilik helikopter iniş sırasında 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çitlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, kent merkezinde Sadıkbey Mahallesi'nde oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Çitleri saran çam ağaçlarının üzerine çakılan helikopterdeki N.C. ve B.C. isimli şahıslar kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR