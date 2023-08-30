Afyonkarahisar'da iğne oyası ve dikiş nakış kurslarına sertifika töreni düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde açılan iğne oyası ve dikiş nakış kurslarında başarılı olan 28 kursiyere sertifika verildi. Kursiyerlere belgeleri Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde açılan iğne oyası ve dikiş nakış kurslarında başarılı olan 28 kursiyere sertifika verildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığına tarafından yürütülen proje çerçevesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODEM) ve Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen iğne oyası ve diki nakış kurslarında başarılı olan kursiyere sertifika verildi. Kursiyerlere belgeleri kurs merkezinde Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Duru, merkezlerde kursların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından sertifikalar başarılı olan kursiyerlere taktim edildi. - AFYONKARAHİSAR