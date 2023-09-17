Afyonkarahisar'da helikopter kırım geçirdi

İzmir'de tatilini sürdüren iş insanı N.C. ve oğlu B.C., helikopterle otel bahçesine iniş yaparken kaza kırıma uğradı. Helikopter ağaçlara çarparak düştü ancak her ikisi de yara almadan kurtuldu.

Afyonkarahisar'da otel bahçesine iniş yapmak isteyen helikopter kırım geçirdi(2)

ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN HELİKOPTERLE KAZA YAPTI

İzmir'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı N.C. tatilini sürdürdüğü 5 yıldızlı otele iniş yaparken oğlu B.C. ile kaza kırıma uğradı.

İş insanının N.C.'nin çocukluktan bu yana hayalinin helikopter ve uçak kullanmak olduğu bilinirken, Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TUSAŞ Uçuş Akademisinde eğitim aldığı öğrenildi. Pilotluk sertifikasıyla uçuşlarına başlayan N.C. oğlu B.C. ile birlikte uçuş yaptığı sırada Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğradı. Otelin bahçesine iniş yaptığı sırada ağaçlara çarparak düşen helikopterde oğlu B.C. ile N.C. yara almadan kurtuldu.