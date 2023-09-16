Afyonkarahisar'da Helikopter Kazası

Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı.

Alınan bilgiye göre, N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı.

Helikopter ağaçların arasında kaldı.

Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.