Afyonkarahisar'da Helikopter Kaza Yaptı

Afyonkarahisar'da bir helikopter, ters rüzgar nedeniyle düşerek kaza yaptı. Pilot ve yanındaki kişi yaralanmadı.

Afyonkarahisar'da düşün helikopterle ilgili yapılan resmi açıklamada, yapılan ilk tespitlerde helikopterin ters rüzgar nedeniyle düştüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Sadıkbey Mahallesi'nde oteller bölgesinde bir otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 17.20'de pilotajını N.C. isimli vatandaşımızın yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş-kalkış alanına iniş esnasında ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içerisinde bulunan ağaçlık alana düşerek kaza-kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR