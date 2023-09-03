Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında 24 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje girip ardından bariyerlere çarpan hafif ticari araçta 24 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.B., idaresindeki 63 AK 011 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçtan dışarı fırlayan 24 yaşındaki F.K., isimli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile yaralanan sürücü İ.H.B., hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR