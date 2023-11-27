Afyonkarahisar'da Gece Yağmurun Ardından Kar Yağışı

Afyonkarahisar'da gece etkisini yitiren yağmur yerini kara bırakırken, kent yaşayanları güne beyaz örtüyle uyandı. Ara ara yağan ve kısa süren kar sonrasında araçların üzeri, evlerin çatısı ve ağaçlar yer yer beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da gece etkisini yitiren yağmur yerini kara bırakırken, kent yaşayanları güne beyaz örtüyle uyandı. Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Yağış gece geç saatlerde yerini kara bıraktı. Ara ara yağan ve kısa süren kar sonrasında araçların üzeri, evlerin çatısı ve ağaçlar yer yer beyaza büründü. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaldırımlarda çalışmalar yaparak karları temizledi. Kısa sürede etkili olan kar sonrası kapanan kara yolu olmadığı öğrenildi. (DHA)