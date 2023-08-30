Afyonkarahisar'da Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Afyonkarahisar'da, kurdukları düğün konvoyu ile karayolunda adeta terör estiren trafik magandalarını plakalarında tek tek tespit eden polis ekipleri, zikzaklar çizerek ve makas atarak ölüme davetiye çıkaran o sürücülere adeta ceza yağdırdı.

Bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan olayda, gelin arabasını ortada olduğu gözlenen ve bir kamyonetinde aralarında olduğu 7 araç ile düğün konvoyu kuran şahısların karayolunun 3 şeridi birden kapatarak düşük bir hızda ilerledikleri anlar sosyal medyada büyük tepki gördü. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere plakalarından tek tek tespit ederek haklarında cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 03 AAH 686, 03 AEZ 095, 03 AEN 706 ve 03 ACD 778 plakalı araç sahipleri tespit edilmiştir. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde özel gayelerle keyfi ya da kasıtlı davranışta bulunarak trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle araç sürmek ve araçlarını diğer araçları ilerleyişine engel olacak şekilde hız limitlerinin çok altında araç sürmek ve trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak kusurlarından 4 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 235 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR