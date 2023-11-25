Afyonkarahisar'da devrilen ve yanarak kalan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen ve yanmaya başlayan tahıl yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta yaşamını yitiren sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
M.G, (26) idaresindeki 42 UY 394 plakalı tahıl yüklü tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Yakasenek köyü yakınlarında devrildi.
Kaza nedeniyle yanmaya başlayan tır, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan araçta yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam