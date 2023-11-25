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Afyonkarahisar'da devrilen ve yanarak kalan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen ve yanmaya başlayan tahıl yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta yaşamını yitiren sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.