Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde bulunan Güney Kasabası'nda 82 öğrenci, '100. Yıl' koreografisiyle görsel bir şölen sundu. Kutlamalar dron ile görüntülendi.

Cumhuriyetin 100. yılı Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlandı. Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Kasabasındaki 82 öğrenci "100. Yıl" koreografisi ile görsel bir şölen sundu. Kutlamalar dron ile görüntülendi.

Sinanpaşa'nın Güney Beldesinde 83 öğrencili Güney İlkokulunda Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen öğrenciler 100 rakamı, hilal ve yıldızın olduğu koreografi gerçekleştirdi. Güney İlkokulu öğretmenleri tarafından organize edilen koreografiye Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın yanı sıra kasaba halkı da katılarak coşkuya ortak oldu. Güney Beldesi'nde kutlamalar gün boyu etkinliklerle devam etti. - AFYONKARAHİSAR