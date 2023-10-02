Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Cumalı köyü kavşağında meydana gelen kazada, S.U. yönetimindeki cip ile A.M.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.U. yönetimindeki 32 YB 512 plakalı cip, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Cumalı köyü kavşağında, A.M.G. idaresindeki 06 CTJ 155 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.U ile M.U, E.U, H.U. ve N.C.U. Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.