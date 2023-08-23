Afyonkarahisar'da çatı yangınında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde iki katlı kerpiç evin çatısında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.