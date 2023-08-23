Afyonkarahisar'da çatı yangınında ev kullanılamaz hale geldi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde iki katlı kerpiç evin çatısında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı kerpiç evin çatısında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T.'ye ait iki katlı kerpiç evden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin çatısında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası çıkan yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam