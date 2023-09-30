Afyonkarahisar'da Beklenen Yağış Başladı

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası öğleden sonra başlayan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışın etkisiyle trafiğin olumsuz etkilendiği ve uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleriyle sokağa çıktı.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağış öğleden sonra başladı. Yağış kısa sürede etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Gene Müdürlüğünün, Afyonkarahisar ve çevresi için sabah saatlerinde yaptığı uyarısı sonrası yağış öğleden sonra başladı. Zaman zaman kuvvetli olan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış özellikle trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan dolayı bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için dükkan tenteleri ile balkon altlarına sığındı. Bazı vatandaşların is meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile sokağa çıktıkları gözlendi.

Yağıştan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise yağmurun bereket olduğunu söyleyerek, uzun bir aradan sonra yağmurun yağmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR