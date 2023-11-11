Afyonkarahisar'da Ayakkabı Dükkanında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın sonucunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da ayakkabı dükkanında çıkan yangından büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir çalışma başlatıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çay Mahallesi Kadınlar Pazarı Sokak'ta H.Ş.'ye ait ayakkabı satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkandan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinin önemli oranda zarar gördüğü olayda çok sayıda ayakkabı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından yanının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR