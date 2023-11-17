Afyonkarahisar'da arıza nedeniyle bekleyen araca arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen araca arkadan gelen bir araç çarptı. Kazada biri hamile kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen araca arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında biri hamile kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Kızılören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E., idaresindeki 03 NF 270 plakalı otomobil sürücüsü arızalanan aracı yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen R.Ö., yönetimindeki 15 RA 166 plakalı araç sürücüsü otomobili geç fark edince araca çarptı. Kazada A.Ö. ile D.Ö., isimli kadın yaralandı. Yaralılar ardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan D.Ö., isimli hamile kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR