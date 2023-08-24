Haberler

Afyonkarahisar'da arazi yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Nusratlı köyünde meydana gelen arazi yangını, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen arazi yangını itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın Bolvadin'e bağlı Nusratlı köyünde yaşandı. Köy dışındaki arazilerden dumanlar çıktığını göre çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. İş makinelerinin de desteği ile yangın yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Karahisar Yaşam Haberler

title