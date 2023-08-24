Afyonkarahisar'da arazi yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen arazi yangını itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın Bolvadin'e bağlı Nusratlı köyünde yaşandı. Köy dışındaki arazilerden dumanlar çıktığını göre çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. İş makinelerinin de desteği ile yangın yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR