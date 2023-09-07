Afyonkarahisar'da araç takla atarak şarampole girdi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayramgazi köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir araç takla atarak şarampole girdi ve hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren ve hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (19) idaresindeki 34 YL 3080 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ve Z.Ç. (16) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipler tarafından ambulanslar le hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR