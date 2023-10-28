Afyonkarahisar'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çatı kullanılamaz hale geldi ve diğer katlarda maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Şirinevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi geldi. Tedbir amacıyla boşaltılan bina çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi, diğer katlarda maddi hasar oluştu. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam