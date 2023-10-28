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Afyonkarahisar'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çatı kullanılamaz hale geldi ve diğer katlarda maddi hasar meydana geldi.