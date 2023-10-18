Afyonkarahisar'da 250 araç sürücüsüne 356 bin 386 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 250 araç sürücüsüne 356 bin 386 TL para cezası kesildi. Denetimlerde hız sınırını aşmak, hatalı araç park etmek, muayenesi olmadan araç kullanmak ve diğer trafik kurallarına uymama gibi suçlar tespit edildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 250 araç sürücüsüne 356 bin 386 TL para cezası kesildi.

Kentte güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik denetimi yapıldı. Denetim çerçevesinde 2 bin 589 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. 116 sürücüye hız sınırını aşmak, 56 sürücüye hatalı araç park etmek, 22 sürücüye muayenesi olmadan araç kullanmak, 54 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 250 araç sürücüsüne 356 bin 386 TL para cezası kesildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR