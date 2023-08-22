Afyonkarahisar Belediyesi Çöp Konteynerlerini Suni Çim ile Kaplıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kentin farklı noktalarında daha estetik bir görünüm sağlamak için çöp konteynerlerini suni çim ile kaplıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki atölyede ürettiği sürgülü yeşil çitli konteyner kafesler vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kentin farklı noktalarında daha estetik bir görünüm sağlamak için çöp konteynerlerini suni çim ile kaplıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki atölyede ürettiği sürgülü yeşil çitli konteyner kafesler vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam eden Afyonkarahisar Belediyesi'nin suni çim kaplama çöp kutuları kente renk kattı. Kenti temiz, nezih ve ferah bir görünüm kazandırmak amacı ile çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz özel tasarımlı suni çim kaplı kafes giydirmeleri kentimizde bulunan çöp konteynerlerinde uygulamaya başladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayla kentimize görsel açıdan değer kazandırırken; vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşamasına imkan sağlıyoruz. Kent merkezinde bulunan çöp konteynerlerine suni çim kaplı kafes giydirme çalışmalarımız ilerleyen süreçte de devam edecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR