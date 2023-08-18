Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki yavru kulaklı orman baykuşları doğaya salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki yuvasından düşerek aç kalan yavru kulaklı orman baykuşları 3 aylık rehabilitasyon süreci sonrası doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde öğrenciler yuvasından uzakta, bitkin ve aç halde buldukları 2 yavru kulaklı orman baykuşu buldu. Öğrenciler baykuşları Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM ) getirdi. Bitkin haldeki baykuşların tedavi ve rehabilitasyonu 3 ay sürdü. Baykuşlar bakımı sonrası doğaya salındı. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, 'Bakım, besleme yaptıktan sonra kuşların rehabilitasyon aşamasına geçtik. Yaklaşık 3 ay kadar bunların bakımı ve beslemesini yaptık . Uçabilecek duruma geldiklerini ve güçlendiklerini gördüğümüzden dolayı yırtıcı kuşlar kafesi bölgemize aldık. Uçtukları için doğaya bıraktık." dedi.