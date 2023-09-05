Afşin'de deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı binaların çevresinde önlem aldı. İş makinesi yardımıyla yıkılan binaların molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşınıyor.