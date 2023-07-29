Hatay'ın Samandağ ilçesinde sıcaklardan bunalıp denize girmek isteyen vatandaşlar dalga sebebiyle izlemekle yetinmek zorunda kaldı. Afrika sıcaklarını etkisini gösterirken Hatay'da Türkiye'nin en uzun sahillerinden Samandağ'da yüzmeye gelen vatandaşlar, dalgalar yüzünden denizi izlemekle yetindi. Dalgaya rağmen denize giren bazı vatandaşlar ise yüzmekte güçlük çekti.

Afrika sıcaklarından kaçıp denize geldiler, yüzmek yerine izlemekle yetindiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sıcaklardan bunalıp denize girmek isteyen vatandaşlar dalga sebebiyle izlemekle yetinmek zorunda kaldı

HATAY - Afrika sıcaklarını etkisini gösterirken Hatay'da Türkiye'nin en uzun sahillerinden Samandağ'da yüzmeye gelen vatandaşlar, dalgalar yüzünden denizi izlemekle yetindi.

Enkaz kent Hatay'da Afrika sıcakları etkili oluyor. Yaklaşık 40 derece sıcaklıkların sürdüğü Hatay'da vatandaşlar serinlemek için soluğu Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde aldı. Yüzmeye gelen vatandaşlar, denizdeki aşırı dalga sebebiyle izlemekle yetindi. Dalgaya rağmen denize giren bazı vatandaşlar ise yüzmekte güçlük çekti.

Konya'dan gelen Mevlüt Çingirli," Denize girdim. Hava güzel ama insanlar dalgadan dolayı yok. Bizde yüzemiyoruz, boğulma korkusundan dalga fazla. Sahil çoğu yerden güzel" dedi.