Afrika asıllı öğrenciler dolmuşta şarkı söyleyince sosyal medyada ilgi gördü

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika asıllı siyahi öğrenciler radyosu çalışmayan dolmuşta söyledikleri şarkıyla büyük beğeni topladı. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'de dolmuş şoförlüğü yapan Kenan Dilek geçtiğimiz günlerde dolmuşuna binen Afrika asıllı siyahi öğrencilerin müzik açılması isteğini radyonun çalışmadığı gerekçesiyle reddetti. Öğrencilerin ısrarı üzerine Kenan Dilek siyahi öğrencilere "Söyleyebiliyorsanız siz söyleyin" dedi. Bunun üzerine dolmuş içerisinde bulunan çoğunluğu bayanlardan oluşan yaklaşık 5 kişilik Afrikalı öğrenci grubu kendi ülkelerinin yerel dillerinde şarkı söylemeye başladı. Öğrenci grubunun dolmuş içerisinde koro halinde söylediği şarkı dolmuş içerisindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

"Sesleri de güzel, 4-4'lük insanlar"

Afrika asıllı öğrencilerin müzik isteğini radyo çekmediği gerekçesiyle geri çevirmek zorunda kalan dolmuş şoförü Kenan Dilek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Afrika asıllı öğrenciler dolmuşuma bindi bana 'Şarkı aç' dediler. Ben de 'radyo var çekmiyor' dedim. Bir daha ısrar ettiler. Dedim ki 'Eğer söyleyebiliyorsanız siz söyleyin' o ara başladılar söylemeye. Onlar için de bizim için de güzel bir şey oldu. Üniversitenin önünden başladılar belediyenin önünde bitti. Yolcular için de güzel oldu. Afrikalı öğrenciler dürüst insanlar, tek kelimeyle harikalar. Sesleri de güzel, 4-4'lük insanlar" dedi. - GÜMÜŞHANE