Afad, Depremzedelerin Şehirlerine Dönüşü İçin Ulaşım Sağlayacak

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depremi sonrası Afet Bölgesi'nden tahliye edilen depremzede vatandaşlardan, şehirlerine geri dönmek isteyenlere ulaşım konusunda yardımcı olunacağını açıkladı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık- Elbistan depremi sonrası Afet Bölgesi'nden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş noktasında yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda Afet Bölgesi dışındaki illerimizde bulunup, geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda (hafta sonu da dahil olmak üzere) ulaşım noktasında uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu ve yol masraf belgesi düzenlenerek) geri dönüşleri hususunda gerekli her türlü imkan ve kolaylık sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.