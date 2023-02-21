Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can ve mal kaybının yaşandığı Hatay dün gece saatlerinde bir büyük korku daha yaşadı. Merkez üssü Defne olan ilk deprem saat 20.04'te 6,4 büyüklünde oldu, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra Samandağ sallandı. 6 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyuruldu. Peki, AFAD deprem bölgesine kaç çadır gönderdi?

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay dün gece meydana gelen 6.4'lük yeni bir depremle büyük korku yaşadı. Depremde yaralananların çadır bulamadıkları için hasarlı binalarda kalmak zorunda kalan vatandaşlar olduğu iddiası ortaya atılırken, çadır yetersizliği konusunda ağır eleştiriler yapıldı. Tepkilere yanıt veren Afad, 10 ildeki rakamları tek tek paylaştı. Peki, AFAD deprem bölgesine kaç çadır gönderdi, kaç çadır kurdu?

AFAD DEPREM BÖLGESİNE KAÇ TANE ÇADIR GÖNDERDİ?

Deprem bölgesinde çadır yetersizliği bulunduğuna yönelik eleştirilere yanıt veren İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 300 bin 809 çadırın kurulumunu tamamladığını duyurdu.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturan AFAD, bireysel çadır taleplerini de karşılıyor.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.