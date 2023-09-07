AFAD'dan Kütahya ve diğer illere yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'ya turuncu; Trabzon, Rize, Artvin, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de sarı kod ile yağış uyarısında bulundu. AFAD, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kütahya'ya turuncu; Trabzon, Rize, Artvin, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de sarı kod ile yağış uyarısında bulundu. Afad, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Afad, Meteroloji'den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre 1 ile turuncu, 10 ile de sarı kod ile yağış uyarısında bulundu. Afad'dan yapılan uyarı şöyle:

"Meteroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 10 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Kütahya turuncu, Trabzon, Rize, Artvin, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Eskişehir sarı. Turuncu yağış uyarısı verilen Kütahya ilimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."