Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kentte hazırlanan prefabrik ve konteyner evlerin kış şartlarından etkilenmemesi için yapılan hazırlıkları anlattı. Kentte önceki gün etkili sağanaktan etkilenen Vartana Prefabrik Kentte incelemelerde bulunan Varol, kış aylarının gelmesiyle geçici barınma merkezlerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için hazırlanan prefabrik ve konteyner evlerin kış şartlarından etkilenmemesi için yapılan çalışmaları anlattı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kentte hazırlanan prefabrik ve konteyner evlerin kış şartlarından etkilenmemesi için yapılan hazırlıkları anlattı.

Kentte önceki gün etkili sağanaktan etkilenen Vartana Prefabrik Kentte incelemelerde bulunan Varol, gazetecilere, kış aylarının gelmesiyle geçici barınma merkezlerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Taşkınların yaşandığı alanların belirlendiğini aktaran Varol, "Taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli bir çalışmayla tespitleri yapıldı. Bu tespitlerin ardından büyük ölçekte DSİ'nin yerelde Özel İdare ve belediyemizin imkanlarıyla gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Kent genelinde konteyner ve prefabrik olmak üzere 25 bin barınma merkezinin bulunduğunu anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 22 bin konteynerin çatılarını brandalarla kapladık. Bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Yine kırsalda vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlerimizden 12 binine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık."

İş makinelerinin yoğun yağışlarda hazır bekletildiğini belirten Varol, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftaki yağışta hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerine müdahale edebilecek sayıda nöbetçi iş makinesi, kamyon ve personel hazırda bulundu. Ama aldığımız bütün tedbirlere rağmen çok yoğun iklim koşulları oluşabiliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 3 gün çok yoğun, mevsim ortalamalarının çok üstünde yağış meydana geldi."

Bu dönemde görünen aksaklıkların da giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Varol, "Orada gördüğümüz aksaklıkları da gidermek için işte burada gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip çalışmaya başladık. Bu çalışmaları hem Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız yakından takip ediyor." diye konuştu.

Tehlike durumlarında her türlü olasılığı değerlendirdiklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Gerekirse çok riskli gördüğümüz alanlarda geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın nakline kadar senaryolarımız mevcut. Buna imkanımız ve gücümüz var. Yeterli sayıda kapasitemiz var. Sürekli olarak çok geniş bir ekiple çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Vartana Prefabrik Kent'teki çalışmalar

Ekipler, çalışmalar kapsamında Vartana Prefabrik Kent'te evlerin çatılarında onarım ve tadilat gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yaşam alanında olası sağanak durumlarında su tahliyesinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi için de iş makineleriyle düzenlemeler gerçekleştiriliyor.