Adıyaman Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Yeniden Hizmete Başladı

Adıyaman Müftülüğü bünyesinde ki Aile ve Dini Rehberlik Merkezi 6 Şubat depreminin ardından yeniden hizmete başladı.

6 Şubat Depreminin ardından Adıyaman Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, Ebu Bekir Sıddık kuran kursu yanında prefabrikte yeniden hizmete başladı.

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, başkanlığında bir araya gelen Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde görevli personel ile yapılan toplantıda deprem sonrası konteyner kentler olmak üzere aile ziyaretleri, köy ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri ile personele yönelik yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Merkez sorumlu Vaiz Aysun Doğan'a teşekkür eden Müftü Mevlüt Haliloğlu yapılacak olan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi. - ADIYAMAN