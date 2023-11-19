Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelan nedeniyle köy yolu kapandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köylere giden grup yolu heyelan nedeniyle kapandı. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu, Uğurlu, Şahinbeyler köyleri grup yolunda birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun açılması bekleniyor. - ADIYAMAN