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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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