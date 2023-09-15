Adıyaman'ın İzollu köyünde cami yeniden ibadete açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı İzollu köyünde bulunan cami, yeniden yapıldı ve ilk Cuma Namazı kılındı. Vali Osman Varol ve diğer yetkililer, caminin açılış programına katıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı İzollu köyünde ki cami yeniden ibadete açıldı.

İzollu köyünde 1976 yılında yapılan İzollu Cami, yıkılarak yerine yenisi hayırseverlerin destekleri ile yapıldı. Caminin yeniden yapılmasının ardından ilk Cuma Namazı kılındı. Müftü Mevlüt Haliloğlu tarafından verilen Cuma Vaazı ve kılınan namazın ardından dualar ile yeniden ibadete açıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Kaymakamı Çağlar Partal olmak üzere çok sayıda kişi caminin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili programa katıldı.

Namaz sonrası Vali Osman Varol, caminin yeniden yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Vali Varol'un konuşmasının ardından caminin yeniden yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi. - ADIYAMAN